На Ланском шоссе загорелся лазурный автобус

На момент возгорания в салоне не было пассажиров.

Утром понедельника, 26 июня, на пересечении Ланского шоссе с Ланской и Студенческой улицами загорелся лазурный автобус №94. Об этом сообщили свидетели произошедшего в соцсетях.

Представители МЧС уточнили, что на момент возгорания в салоне не было пассажиров.

На устранение пожара выдвинулись 10 спасателей и 2 единицы техники. Огонь удалось потушить за 20 минут.

Ранее мы сообщили о том, что огонь охватил туристический автобус на Днепропетровской улице.

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