Огонь охватил туристический автобус на Днепропетровской улице

Пожар потушили до прибытия спасателей. Информации о пострадавших не сообщается.

В воскресенье, 25 июня, на Днепропетровской улице произошло возгорание туристического автобуса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Сообщение о пожаре недалеко от дома №12 поступило на дежурный пульт в 19:36. Как выяснилось, причиной стало возгорание отсека двигателя. Пожар потушили до прибытия спасателей. Информации о пострадавших не сообщается.

На месте происшествия работали 10 спасателей и 2 спецмашины.

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