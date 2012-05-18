В Репино из-за грозы вспыхнул Дом творчества композиторов

Данных о пострадавших не поступало.

В воскресенье, 25 июня, в посёлке Репино загорелся Дом творчества композиторов. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Петербургу и дирекцию пострадавшего учреждения.

Как было установлено, огонь распространился на кровлю и стену здания по общей площади 10 кв.м. На борьбу с огнём выдвинулись 10 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Данных о пострадавших не поступало.

Как сообщили изданию в дирекции Дома творчества композиторов, пожар начался из-з попадания в здание молнии.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники МЧС в Петербурге спасли малыша, сидевшего в проеме окна на пятом этаже.

Фото: Piter.TV