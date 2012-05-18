Сотрудники МЧС в Петербурге спасли малыша, сидевшего в проеме окна на пятом этаже

Местонахождение родителей ребёнка в момент спасательной операции пока не установлено.

Сотрудники МЧС спасли жизнь маленького ребенка, сидевшего в проеме окна на пятом этаже одного из домов по Авангардной улице в Северной столице. Об этом сообщил Telegram-канал "Мегаполис".

Несколько спасателей стояли под окном, ещё двое растянули специальный тент на случай, если малыш сорвётся вниз. Их коллеги поднялись в квартиру и сняли ребёнка с окна. Информации о его состоянии не поступало.

Местонахождение родителей ребёнка в момент спасательной операции пока не установлено.

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