Hyundai врезался в витрину ресторана на набережной Фонтанки

В ночь на воскресенье, 25 мая, на набережной Фонтанки столкнулись 2 автомобиля Hyundai: одна из иномарок врезалась в витрину ресторана. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в результате аварии пострадали 26-летняя пассажирка, а также её пятилетняя дочь. Их доставили в больницу и отпустили после осмотра. Никто из посетителей ресторана не пострадал.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее мы сообщили о том, что расследовано уголовное дело о смертельном ДТП во Всеволожском районе.
Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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