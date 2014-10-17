Hyundai врезался в витрину ресторана на набережной Фонтанки

В результате ДТП пострадала 26-летняя пассажирка и её пятилетняя дочь.

В ночь на воскресенье, 25 мая, на набережной Фонтанки столкнулись 2 автомобиля Hyundai: одна из иномарок врезалась в витрину ресторана. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в результате аварии пострадали 26-летняя пассажирка, а также её пятилетняя дочь. Их доставили в больницу и отпустили после осмотра. Никто из посетителей ресторана не пострадал.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что расследовано уголовное дело о смертельном ДТП во Всеволожском районе.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург