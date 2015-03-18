Расследовано уголовное дело о смертельном ДТП во Всеволожском районе

В результате аварии автоледи "Рено" и 41-летняя пассажирка погибли.

Сегодня, 24 июня, стало известно о том, что завершено расследование уголовного дела о смертельной аварии, произошедшей 27 февраля 2023 года во Всеволожском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что водитель "Ивеко Стралис" ехал на 50-м км внешнего кольца КАД и совершил наезд на стоящие после аварии "Рено Сандеро", которым управляла 51-летняя женщина, и "Газель" 45-летнего мужчины.

В результате ДТП автоледи "Рено" и 41-летняя пассажирка погибли. Тяжелые травмы получила 5-летняя девочка, находящаяся в той же машине.

Уголовное дело по ч. 5 ст. 264 было возбуждено в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в нарушении ПДД. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти