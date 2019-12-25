Женщина на Nissan сбила шестиклассницу в Колпино

В результате ДТП девочка была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом костей стопы в состоянии средней тяжести.

В четверг, 22 июня, на пересечении Пролетарской улицы и улицы Веры Слуцкой в Колпино случилось ДТП, в результате которого пострадала школьница. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 43-летняя женщина за рулём Nissan Tiida при проезде пересечения с улицей Веры Слуцкой на разрешающий сигнал светофора, совершила наезд на 12-летнюю ученицу 6-ого класса, которая пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора без сопровождения родителей.

В результате ДТП девочка была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом костей стопы в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что электросамокат и моноколесо столкнулись на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.TV