Электросамокат и моноколесо столкнулись на Ленинском проспекте

С места аварии госпитализировали 16-летнего подростка в состоянии средней степени тяжести.

В среду, 21 июня, на юге Петербурга произошло столкновение электросамоката с моноколесом. Об этом стало известно Piter.TV.

ДТП случилось примерно в 20:30 у дома №128 по Ленинскому проспекту. Там 34-летний электросамокатчик врезался в 16-летнего подростка, управлявшего монколесом

В результате подросток был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП с легковушкой и маршруткой пострадали две девушки и один несовершеннолетний ребёнок.

Фото: ВКонтакте / Крейсер "Аврора"