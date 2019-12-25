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В ДТП с легковушкой и маршруткой пострадали две девушки и один несовершеннолетний ребёнок
Сегодня, 8:25
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В ДТП с легковушкой и маршруткой пострадали две девушки и один несовершеннолетний ребёнок

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В отношении водителя Ravon Nexia составлен административный протокол.

Во вторник, 20 июня, в Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового авто и маршрутного автобуса. Об этом стало известно Piter.TV. Установлено, что 30-летний гражданин Узбекистана, управляя личной Ravon Nexia, двигался по второстепенной дороге и не предоставил преимущество в движении двигавшемуся по главной дороге маршрутному автобусу МАЗ под управлением 31-летнего гражданина республики Киргизия. В результате произошло столкновение.

С места ДТП была госпитализирована несовершеннолетняя пассажирка Ravon 2010 года рождения в состоянии средней степени тяжести. Также в салоне машины находились две девушки 2001 и 2005 годов рождения: они после оказания медицинской помощи на месте происшествия были отпущены в удовлетворительном состоянии.

В отношении водителя легковушки составлен административный протокол.

Ранее мы сообщили о том, что водитель каршеринга насмерть задавил велосипедиста-иностранца на Непокорённых.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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