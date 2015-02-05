Водитель каршеринга насмерть задавил велосипедиста на севере Петербурга

ДТП случилось в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на проспекте Непокорённых.

В понедельник, 19 июня, на проспекте Непокорённых произошла смертельная авария. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 25-летний мужчина, управляя каршерингом HAVAL JOLIJN в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал на переезжавшего проезжую часть на велосипеде 20-летнего гражданина Узбекистана. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель HAVAL к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 10 раз.

Ранее мы сообщили о том, что отец пострадавшего мальчика дал комментарий по поводу ДТП с самокатом в Колпино.

Фото: Piter.TV