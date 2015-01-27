Отец пострадавшего мальчика дал комментарий по поводу ДТП с самокатом в Колпино

Ребёнка ждут несколько месяцев реабилитации.

В Петербурге продолжается полицейская проверка после жёсткого ДТП, которое устроил правоохранитель из Новосибирской области. Подробности инцидента приводит со ссылкой на пресс-служб у ГУ МВД по городу. сообщили, что вечером 17 июня 37-летний мужчина на электросамокате не справился с управлением и сбил восьмилетнего мальчика. Об этом пишет издание Spb.aif.ru.

Напомним, что авария случилась на пересечении улиц Пролетарской и Веры Слуцкой в Колпино. Восьмилетний мальчик гулял по пешеходной зоне фонтана без сопровождения взрослых, когда в него влетел 37-летний мужчина на электросамокате, который не справился с управлением. Несовершеннолетнего госпитализировали с двойным переломом нижней челюсти, переломом височной доли и травмой ноги.

Как свидетельствуют показания очевидцев, мужчина и его приятель воспользовались услугами кикшеринга в состоянии алкогольного опьянения. Виновником случившегося оказался дежурный ИВС ОМВД России по Черепановскому району Новосибирской области: в Петербург он приехал на отдых. Отец ребёнка высказался по поводу произошедшего.

Нас ждут мучительные месяцы реабилитации из-за каких-то двух уродов, катавшихся в зоне фонтана, где всегда прыгают и играют дети.

Николай Клименко, отец пострадавшего мальчика

Видео: Piter.TV