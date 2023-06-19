Появился момент столкновения полицейского на самокате с 9-летним ребёнком в Колпино

Назначена служебная проверка, по результатам которой, в случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен по отрицательным основаниям.

Проводится проверка по факту ДТП с участием сотрудника полиции. Он в Колпино на электросамокате сбил несовершеннолетнего. Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения, кадры находятся в распоряжении Piter.tv.

Вечером 17 июня 36-летний мужчина на электросамокате наехал на 9-летнего ребёнка. Мальчик был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести, ребёнку диагностировали двойной перелом нижней челюсти со смещением, перелом височной кости и травму ноги.

Установлено, что за рулем самокат находился сотрудник ОМВД России Новосибирской области. Он приехал в отпуск в Петербург. Назначена служебная проверка, по результатам которой, в случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен по отрицательным основаниям.

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Видео: Piter.tv