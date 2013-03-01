В Колпино самокатчик сбил 8-летнего ребенка

Мальчик получил двойной перелом челюсти.

В Колпино мальчика сбил самокатчик. Он проехал через фонтан, где гуляли дети. Об этом 18 июня сообщила "Фонтанка".

Как рассказал отец мальчика Николай Клименко, 17 июня он с двумя детьми вышел на прогулку в общественное пространство на пересечении улиц Веры Слуцкой и Пролетарской. Двое самокатчиков на полной скорости решили проехать через фонтан. Один из них сбил мальчика. Позже ребенку диагностировали двойной перелом нижней челюсти со смещением, перелом височной кости и травму ноги.

Сына увезли в больницу, там выяснилось, что ему предстоит сложная операция, которую смогут сделать не раньше понедельника. Все это время он лежит с перевязанной челюстью и не может есть. Сегодня впервые за два дня смог проглотить жидкое детское питание. Николай Клименко, отец постардавшего.

Виновник, по словам Николая Клименко, не пытался скрыться и даже предложил помощь. Однако отец хочет, чтобы мужчина ответил за случившееся в соотвествии с законом.

Проверку происшествия начала прокуратура Колпинского района Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, как водитель BMW сбил подростка-самокатчика на проспекте Космонавтов.

Фото: Pxhere.