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Водитель BMW сбил подростка на самокате на проспекте Космонавтов
Сегодня, 8:31
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Водитель BMW сбил подростка на самокате на проспекте Космонавтов

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Пострадавший переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Вечером вторника, 13 июня, на проспекте Космонавтов случилась авария с пострадавшим несовершеннолетним. Об этом стало известно Pier.TV.

Как было установлено, 33-летний водитель BMW 330D, двигался от Витебского проспекта по улице Орджоникидзе. При повороте направо на проспект Космонавтов, он наехал на 15-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть на самокате на зелёный сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавшего доставили в больницу с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Кола" 15-летняя пассажирка питбайка пострадала в ДТП.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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