На трассе "Кола" 15-летняя пассажирка питбайка пострадала в ДТП

Водитель не справился с управлением и влетел в силовое ограждение, а затем угодил в кювет.

На автодороге "Кола" 15-летняя пассажирка питбайка пострадала в ДТП. За рулем мотоцикла находился 16-летний житель города Волхов. Инцидент произошел в ночь на 10 июня.

По информации Piter.tv, молодой человек не справился с управлением и влетел в силовое ограждение, а затем угодил в кювет. В результате случившегося водитель и девушка попали в больницу. Юноша находится в состоянии средней степени тяжести. Девушка находится в тяжелом состоянии.

Известно, что водительское удостоверение водителю не выдавалось. Полицейские завели уголовное дело.

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Фото: Piter.tv