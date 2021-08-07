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В Лодейнопольском районе нашли останки человеческих тел времен ВОВ
Сегодня, 11:48
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В Лодейнопольском районе нашли останки человеческих тел времен ВОВ

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По информации Piter.tv, на место обнаружения скелетов прибыли сотрудники поискового отряда "Переправа".

В Лодейнопольском районе Ленобласти местные жители нашли скелетированные останки человеческих тел времен ВОВ. Их обнаружили при проведении земляных работ в селе Алеховщина.

По информации Piter.tv, на место обнаружения скелетов прибыли сотрудники поискового отряда "Переправа". Останки отправили на исследование в морг. 

Добавим, что страшную находку нашли на территории частного дома по  Лодейнопольскому шоссе, 2А.

Ранее на Piter.tv: Павловский парк временно переходит на новый график работы.

Фото: Pxhere

Теги: вов, ленобласть, останки времен вов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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