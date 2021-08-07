В Лодейнопольском районе нашли останки человеческих тел времен ВОВ

По информации Piter.tv, на место обнаружения скелетов прибыли сотрудники поискового отряда "Переправа".

В Лодейнопольском районе Ленобласти местные жители нашли скелетированные останки человеческих тел времен ВОВ. Их обнаружили при проведении земляных работ в селе Алеховщина.

По информации Piter.tv, на место обнаружения скелетов прибыли сотрудники поискового отряда "Переправа". Останки отправили на исследование в морг.

Добавим, что страшную находку нашли на территории частного дома по Лодейнопольскому шоссе, 2А.

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Фото: Pxhere