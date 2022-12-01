Павловский парк временно переходит на новый график работы

Музей будет закрыт 14 июня.

Государственный музей-заповедник "Павловск" временно переходит на новый график работы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Парк не будет работать 14 июня. Речь идет не о кассах. Посетители не смогут в этот день попасть на территорию парка.

В День России, 12 июня, горожане смогут попасть в музей-заповедник. Для посетителей будут открыты Павловский дворец и павильоны Розовый, Храм Дружбы, Холодная ванна и Пиль-башня.

Ранее на Piter.tv сообщили, что под конец недели столбики термометров в Петербурге поползут вверх.

Фото: Телеграм / Музей-заповедник "Павловск"