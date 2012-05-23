  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под конец недели столбики термометров в Петербурге поползут вверх
Сегодня, 9:36
91
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Под конец недели столбики термометров в Петербурге поползут вверх

0 0

Воздух прогреется до +18....+20 градусов.

Сегодня, 11 июня, в Петербурге будет  солнечно. Столбики термометров поползут вверх. Теплую погоду принес в Северную столицу скандинавский антициклон. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 

В воскресенье воздух прогреется до +18....+20 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью до 8 м/с. Атмосферное давление начнет постепенно снижаться, но все еще останется выше нормы.

В Ленобласти сегодня потеплеет до +17...+22 градусов. Региону обещают ясную и сухую погоду. 

В понедельник в городе на Неве станет еще жарче. В Северной столице температура составит около +22...+23 градусов.

Ранее на Piter.tv: спасатели патрулируют водоёмы на территории Ленобласти перед купальным сезоном.

Фото: Pxhere

Теги: леус, погода в спб, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии