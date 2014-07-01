Спасатели патрулируют водоёмы на территории Ленобласти перед купальным сезоном

Жаркая погода пока не пришла в регион, однако она уже на подходе.

Пока погода не радует жителей 47-ого региона летним теплом, однако ждать начала купального сезона осталось уже совсем немного. В связи с этим спасательные службы Ленобласти уже проводят патрулирование местных водоёмов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, 10 июня специалисты осмотрели карьеры в посёлке Шапки Тосненского района, Нева в районе Шлиссельбурга Кировского района, и реку Волхов. Пока пловцов практически не наблюдается, но потепление изменит ситуацию.

Спасатели напомнили купальщикам о правилах безопасности на воде и подчеркнули, что плавание в необорудованных местах несёт угрозу жизни и здоровью.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор признал пригодными для купания только 2 петербургских пляжа.

Видео: Telegram / Админка Ленобласти