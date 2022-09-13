В России начинают сворачивать параллельный импорт

Также возвращается прежний техрегламент.

ремьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, определяющее поэтапный возврат к прежнему техрегламенту в автопроме. Кроме того, данный документ ограничивает параллельный импорт автомобилей, сообщил портал 110km.

С 1 июня 2023 года все выпускаемые в России автомобиль должны соответствовать экологическому стандарту не ниже Евро-2. Оснащение автомобилей системой ABS станет обязательным с 1 декабря 2023 года. Срок ввоза физлицами автомобилей без кнопки SOS продлен до 1 февраля 2024 года.

Кроме того, правительство начало постепенно прикрывать параллельный импорт автомобилей в Россию. Автомобили брендов, не прекращавших официальные поставки в Россию, разрешили ввозить по заключению об оценке единичного транспортного средства (ЗОЕТС) до 1 октября 2023 года. Для брендов, официально прекративших свою деятельность в РФ, упрощенный механизм оценки безопасности будет действовать до 1 февраля 2024 года.

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