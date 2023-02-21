Минпромторг: объем параллельного импорта за два месяца упал до $1,4-1,5 млрд

Новый механизм может быть финализирован до конца 2025 года, а заработать - уже с 2027 года.

Объемы ввезенной по параллельному импорту продукции за последние два месяца составили ежемесячно 1,4-1,5 миллиардов долларов, а тренд на снижение поставок в рамках механизма сохраняется. Соответствующее заявление сделал журналистам статс-секретарь, заместитель главы Министерства по промышленности и торговли Роман Чекушов, выступая в кулуарах Восточного экономического форума в 2025 году. Эксперт пояснил, что у профильного ведомства сейчас нет стимула увеличивать номенклатуру товаров, разрешенных ко ввозу в страну по параллельному импорту. По словам чиновница из федерального правительства, сложился настолько устойчивый тренд по снижению объемов поставки продукции в рамках механизма параллельного импорта, что он своей стабильностью"стал неожиданным для меня".

Если вы помните, у нас был $2,5 млрд средний объем по месяцу. Поэтому тренд очень устойчивый, я думаю, что он продолжится. И в связи с этим, конечно, у нас нет никакого стимула увеличивать номенклатуру по параллельному импорту. Роман Чекушов, замглавы Минпромторга РФ

Минпромторг России совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) хотят изменить по стране механизм применения параллельного импорта, а "решение уже на выходе". Роман Чекушов уточнил, что привязка затронет конкретную реестровую запись в Роспатенте. Мера обеспечит полную интегрированную прозрачность товара, его происхождения как при пересечении таможенной границы, так и при обороте внутри страны. Обновленный механизм может быть финализирован до конца 2025 года, а заработать - уже с 2027 года.

