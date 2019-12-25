Сроки реставрации павильона "Старое Шале" в Павловске продлили до конца сентября

Историческая постройка была утрачена в годы Великой Отечественной войны и восстановлена совсем недавно.

Павильон "Старое Шале" в музее-заповеднике "Павловск" будет недоступен для посетителей дольше, чем планировалось изначально. Согласно сообщению ГМЗ, объект закрыт для гостей до 27 сентября в связи с проведением технических работ.

Ранее администрация парка анонсировала открытие достопримечательности 20 сентября. Таким образом, сроки восстановительных мероприятий были продлены.

Напомним, историческая постройка была утрачена в годы Великой Отечественной войны и восстановлена совсем недавно. После комплексной реставрации, завершившейся в 2025 году, павильон вновь стал частью архитектурного ансамбля музея-заповедника.

Ранее мы сообщили о том, что реставрацию Павловского дворца планируют провести к осени 2027 года.

Фото: Пресс-служба администрации Пушкинского района Петербурга