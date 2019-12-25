В Павловск вернули столик-бобик времен Екатерины II, вывезенный из музея почти 100 лет назад

Вернувшийся экспонат разместили в Картинной галерее на втором, парадном этаже дворца.

Коллекционер и меценат Михаил Карисалов приобрел на международном аукционе Sotheby"s редкий предмет мебели XVIII века и передал его в дар государственному музею-заповеднику "Павловск". В историческую коллекцию дворца вернулся столик-бобик, который был вывезен из музея в конце 1920-х годов.

Столик русской работы был изготовлен в Петербурге в 1780-х годах. Он выполнен в технике маркетри с инкрустацией перламутром и бронзовой окантовкой. Мебель подобной формы пользовалась особой популярностью в последние годы царствования Екатерины II, которая любила принимать доклады за таким столиком, сидя напротив посетителя. Название "бобик" закрепилось за предметами в конце XIX века из-за их формы, напоминающей боб.

Согласно историческим описям XIX — начала XX века, столик находился в парадных залах дворца, во Втором Проходном кабинете. Его принадлежность Павловску подтверждают сохранившаяся бумажная этикетка и надпись на обратной стороне столешницы.

В конце 1920-х годов экспертная комиссия Госторга включила экспонат в список имущества для продажи. Несмотря на возражения сотрудников музея, столик выставили на торги с оценкой в 600 рублей. В 1997 году он уже появлялся на аукционе Sotheby"s, однако тогда у музея не нашлось средств для его выкупа.

Как рассказала хранитель коллекции мебели Наталья Кулина, вернувшийся экспонат разместили в Картинной галерее на втором, парадном этаже дворца. Аукционная бирка Sotheby"s будет храниться в ящике столика как напоминание о его долгом пути домой.

Ранее мы сообщили о том, что реставрацию Павловского дворца планируют провести к осени 2027 года.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Павловск"