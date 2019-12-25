Новый центр реабилитации для людей с инвалидностью появится в Колпино

Центр рассчитан на одновременное пребывание 170 человек.

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов построят в Колпинском районе Санкт-Петербурга "Поддержка". Трехэтажное здание появится в Колпино на Вознесенском шоссе, 32, литера А, сообщил портал "Строительный Петербург".

Разработкой проекта занималась компания "Компания К-5" по заказу СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции". В структуре учреждения предусмотрен целый комплекс подразделений: здесь откроют отделение приёма и консультаций, социально‑реабилитационное отделение, а также блок адаптивной физкультуры с водным комплексом и спортивными залами.

Кроме того, в центре будут функционировать отделения дневного пребывания, медицинской реабилитации, временного проживания и социального патронажа. Также оборудуют пищеблок с обеденным залом, актовый зал, библиотеку с книгохранилищем, прачечную и другие необходимые помещения. Комплекс на Вознесенском шоссе будет принимать до 170 посетителей.

Согласно проекту, фасад здания выполнят с использованием навесных систем и керамогранитных плит. Безопасность посетителей на прилегающих площадках и ступенях обеспечат за счет керамогранитной плитки с антискользящим покрытием.

Ранее мы сообщали, что в Красносельском районе на улице Доблести построят новый социальный центр для пожилых жителей.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре