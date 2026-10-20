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Из-за прорыва трубы в Колпино пострадали женщина и ребенок

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На месте происшествия работают следствие и заместитель прокурора района Иван Минин.

Следователи и прокуратура Петербурга устанавливают причины и обстоятельства прорыва трубопровода с горячей водой на пересечении Тверской улицы и улицы Ижорского Батальона в Колпинском районе. Инцидент произошел утром 20 октября. 

В результате коммунальной аварии пострадали женщина и 10-летняя девочка, им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают следствие и заместитель прокурора района Иван Минин.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

В настоящее время принимаются меры к ликвидации прорыва. Затоплена проезжая часть, перекресток заволокло паром. 

Ранее на Piter.TV: "Водоканал" устранил прорыв трубы у гимназии на Наличной улице. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: колпино, происшествия
Категории: Новости СПб, Картина дня, Происшествия, Лента новостей,

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