Из-за прорыва трубы в Колпино пострадали женщина и ребенок

На месте происшествия работают следствие и заместитель прокурора района Иван Минин.

Следователи и прокуратура Петербурга устанавливают причины и обстоятельства прорыва трубопровода с горячей водой на пересечении Тверской улицы и улицы Ижорского Батальона в Колпинском районе. Инцидент произошел утром 20 октября.

В результате коммунальной аварии пострадали женщина и 10-летняя девочка, им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают следствие и заместитель прокурора района Иван Минин.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

В настоящее время принимаются меры к ликвидации прорыва. Затоплена проезжая часть, перекресток заволокло паром.

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Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга