"Водоканал" устраняет прорыв трубы у гимназии на Наличной улице

Перебоев с подачей холодной воды нет, все абоненты обеспечены услугами водоснабжения.

На Васильевском острове, на улице Наличной произошла коммунальная авария – прорвало трубу. В результате вода залила внутридомовую территорию возле гимназии №586.

По информации пресс-службы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", специалисты оперативно обследовали участок у дома №40 и обнаружили технологическое нарушение на сети. Первую утечку удалось быстро устранить. Однако при дополнительном осмотре было найдено второе повреждение уже у дома №44 по той же улице. Аварийные бригады продолжают работать над его ликвидацией.

Перебоев с подачей холодной воды нет, все абоненты обеспечены услугами водоснабжения. Работы ведутся без отключения потребителей.

Ранее мы сообщили о том, что на Кавалергардской улице залило дорогу из-за прорыва трубы.

Фото: Piter.TV