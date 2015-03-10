На Кавалергардской улице в Петербурге залило дорогу из-за прорыва трубы

Выяснилось, что трубопровод был поврежден сторонней организацией в ходе проведения несогласованных земляных работ.

Сегодня, 3 августа, движение по проезжей части в Центральном районе етербурга оказалось затруднено из-за масштабного вытекания холодной воды. Сообщение о происшествии поступило на горячую линию ГУП "Водоканал" от очевидцев. Зона подтопления образовалась у дома №6 по Кавалергардской улице.

Специалисты предприятия оперативно установили причину аварии. Выяснилось, что трубопровод был поврежден сторонней организацией в ходе проведения несогласованных земляных работ.

На место незамедлительно выехала ремонтная бригада "Водоканала". Сотрудники локализовали место утечки и организовали отвод воды с проезжей части для восстановления нормального движения транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что на пересечении Светлановского и Северного проспектов произошел прорыв трубы с холодной водой.

Фото: Piter.TV