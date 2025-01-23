На пересечении Светлановского и Северного проспектов произошел прорыв трубы с холодной водой

Сегодня утром на перекрестке Светлановского и Северного проспектов на проезжую часть хлынула холодная вода. Фотографии и видео подтопленной улицы распространяются в социальных сетях.
По информации пресс-службы "Водоканала", проблема была обнаружена после обращения горожан на горячую линию предприятия.
В настоящий момент на месте уже работает аварийная бригада, которая занимается локализацией утечки и отводом воды с дорожного полотна.
Ранее мы сообщили о том, что двойной прорыв трубы на Косыгина парализовал движение и размыл грунт.
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