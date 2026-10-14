Во Всеволожском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве женщины

Из-за обильной кровопотери от удара ножом женщина скончалась.

Следственный отдел по Всеволожску СУ СК России по Ленобласти завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве, сообщил "Петербургский дневник".

По данным следователей, 24 июля 2026 года в поселке Янино-1 нетрезвый мужчина поссорился с женщиной на почве личных неприязненных отношений и нанес ей удар ножом в шею. Из-за обильной кровопотери женщина скончалась.

Был проведен комплекс следственных и процессуальных действий: судебные экспертизы, допросы свидетелей, исследование вещественных доказательств. Собранную доказательственную базу признали достаточной для передачи дела в суд. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.tv