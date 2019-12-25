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Жителя Петербурга будут судить за покушение на убийство мужчины
Сегодня, 15:47
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Жителя Петербурга будут судить за покушение на убийство мужчины

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К счастью, жизнь пострадавшего спасли.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летнего мужчины, которому вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Как рассказало надзорное ведомство 13 октября, в августе нетрезвый фигурант стоял на остановке общественного транспорта на улице Федора Абрамова. В ходе внезапного конфликта с потерпевшим он достал нож и ударил им последнего. К счастью, жизнь пострадавшего спасли. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: на улице Политрука Пасечника петербуржец выстрелил в соседа из гладкоствольного охотничьего ружья. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. 

Фото: Piter.TV 

Теги: покушение на убийство, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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