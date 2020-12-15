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На Домостроительной улице вырубили 42 дерева ради незаконной свалки
Сегодня, 12:00
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На Домостроительной улице вырубили 42 дерева ради незаконной свалки

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Инцидент привлёк внимание городской прокуратуры.

На севере Петербурга ради незаконной свалки спилили 42 дерева. Об этом сообщила пресс-служба городской природоохранной прокуратуры.

Мусор размещался на втором участке по Домостроительной улице. Арендатором территории выступает кооператив "Петербургский кредитный союз". Там обнаружили свалку различных отходов: как выяснилось, деревья были спилены в ходе работ по обустройству насыпи.

Общая сумма ущерба от вырубки зелёных насаждений составила полмиллиона рублей. В суд поступило заявление прокурора с требованием очистить свалку и выплатить указанную сумму.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура проводит проверку по факту обрушения фрагментов здания бывшего завода на Васильевском острове.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Теги: прокуратура петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

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