На Домостроительной улице вырубили 42 дерева ради незаконной свалки

На севере Петербурга ради незаконной свалки спилили 42 дерева. Об этом сообщила пресс-служба городской природоохранной прокуратуры.
Мусор размещался на втором участке по Домостроительной улице. Арендатором территории выступает кооператив "Петербургский кредитный союз". Там обнаружили свалку различных отходов: как выяснилось, деревья были спилены в ходе работ по обустройству насыпи.
Общая сумма ущерба от вырубки зелёных насаждений составила полмиллиона рублей. В суд поступило заявление прокурора с требованием очистить свалку и выплатить указанную сумму.
Ранее мы сообщили о том, что прокуратура проводит проверку по факту обрушения фрагментов здания бывшего завода на Васильевском острове.
Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
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