Прокуратура проводит проверку по факту обрушения фрагментов здания бывшего завода на Васильевском острове

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения проверки.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга организовала проверку по факту обрушения фрагментов здания бывшего завода, расположенного на 7-ой линии В.О. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

На месте происшествия для координации действий аварийных и экстренных служб, а также правоохранительных органов находятся работники прокуратуры Василеостровского района. Прокуроры устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения проверки.

Ранее суд отложил рассмотрение жалобы охранника намыва Васильевского острова на СК.

Видео: прокуратура Санкт-Петербурга