  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:42
193
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура проводит проверку по факту обрушения фрагментов здания бывшего завода на Васильевском острове

0 0

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения проверки. 

Прокуратура Василеостровского района Петербурга организовала проверку по факту обрушения фрагментов здания бывшего завода, расположенного на 7-ой линии В.О. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

На месте происшествия для координации действий аварийных и экстренных служб, а также правоохранительных органов находятся работники прокуратуры Василеостровского района. Прокуроры устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения проверки. 

Ранее суд отложил рассмотрение жалобы охранника намыва Васильевского острова на СК.

Видео: прокуратура Санкт-Петербурга

Теги: завод, обрушение, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии