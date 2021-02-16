Суд отложил рассмотрение жалобы охранника намыва Васильевского острова на СК

Ведомство не предоставило материалы уголовного дела.

Петербургский суд отложил рассмотрение жалобы сотрудника охранной организации, работавшем при стройке на намыве Васильевского острова, на СК РФ. Об этом сообщила "Фонтанка".

Как выяснилось, следственный комитет не предоставил материалы уголовного дела, необходимые для рассмотрения жалобы. Суд потребовал передать документы в формате обращения к ведомству по почте. Однако из устного разговора стало известно, что запрос суда не поступал, поэтому он будет направлен повторно.

Напомним, что СК РФ возбудил уголовное дело против охранников, которые не пустили главу ведомства Александра Бастрыкина на стройку Северного намыва в Петербурге. Прокуратура не нашла состава преступления в действиях чоповцев и отклонила иск. Затем в суд обратился уже один из охранников, заявив, что старший следователь по особо важным делам 3 СО управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности СК совершил некие "незаконные действия".

Ранее мы сообщили о том, что СК возбудил уголовное дело по факту издевательств над учениками в коррекционной школе.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу