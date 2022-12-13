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СК возбудил уголовное дело по факту издевательств над учениками в коррекционной школе
Сегодня, 15:29
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СК возбудил уголовное дело по факту издевательств над учениками в коррекционной школе

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Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после проверки случая истязания несовершеннолетних учеников в петербургской коррекционной школе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, инцидент произошёл в учреждении на Васильевском острове. По версии следствия, в период с сентября 2022 года по апрель 2023 года, педагоги школы систематически причиняли физические и психические страдания несовершеннолетним инвалидам 2013 и 2014 годов рождения, у которых наблюдаются трудности освоении учебной программы. Одному из пострадавших были нанесены телесные повреждения в область головы.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка получила перелом ребра после столкновения с электросамокатом.

Фото: СК РФ

Теги: санкт-петербург, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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