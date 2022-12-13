Прокуратура Василеостровского района начала проверку после скандала в коррекционной школе

Прокуратура Василеостровского района Петербурга проводит проверку по информации о применении ненадлежащих методов воспитания в отношении несовершеннолетних учащихся одного из коррекционных образовательных учреждений.
Проверка была организована после того, как в надзорный орган поступило коллективное обращение законных представителей несовершеннолетних.
Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен по завершении проверочных мероприятий.
Также в Петербурге прокуратура добивается признания живым инвалида, ошибочно зачисленного в умершие.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все