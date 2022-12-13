Прокуратура Василеостровского района начала проверку после скандала в коррекционной школе

В прокуратуру обратились представители несовершеннолетних.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга проводит проверку по информации о применении ненадлежащих методов воспитания в отношении несовершеннолетних учащихся одного из коррекционных образовательных учреждений.

Проверка была организована после того, как в надзорный орган поступило коллективное обращение законных представителей несовершеннолетних.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен по завершении проверочных мероприятий.

Также в Петербурге прокуратура добивается признания живым инвалида, ошибочно зачисленного в умершие.

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