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Прокуратура Василеостровского района начала проверку после скандала в коррекционной школе
Сегодня, 8:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Василеостровского района начала проверку после скандала в коррекционной школе

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В прокуратуру обратились представители несовершеннолетних.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга проводит проверку по информации о применении ненадлежащих методов воспитания в отношении несовершеннолетних учащихся одного из коррекционных образовательных учреждений.

Проверка была организована после того, как в надзорный орган поступило коллективное обращение законных представителей несовершеннолетних.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен по завершении проверочных мероприятий.

Также в Петербурге прокуратура добивается признания живым инвалида, ошибочно зачисленного в умершие.

Фото: pxhere

Теги: дети, коррекционная школа, прокуратура
Категории: Лента новостей,

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