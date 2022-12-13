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В Петербурге прокуратура добивается признания живым инвалида, ошибочно зачисленного в умершие
Сегодня, 12:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге прокуратура добивается признания живым инвалида, ошибочно зачисленного в умершие

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Установлено, что мужчина в период нахождения на стационарном лечении был ошибочно признан умершим, о чем была внесена актовая запись и выдано свидетельство о смерти.

Прокуратура Колпинского района Петербурга провела проверку по заявлению о нарушении прав 60-летнего местного жителя – инвалида II группы.

Установлено, что мужчина в период нахождения на стационарном лечении был ошибочно признан умершим, о чем была внесена актовая запись и выдано свидетельство о смерти. Из-за этого мужчина лишен прав на получение медицинской помощи и пенсионных начислений, также не может в полном объеме осуществлять свои гражданские права.

Прокурор Колпинского района в интересах инвалида направил в суд исковое заявление об установлении юридического факта нахождения его в живых, об аннулировании актовой записи о смерти и признании недействительным свидетельства о смерти.

Ранее мужчина силой отобрал кольцо у инвалида в Пулковском парке.

Фото: pxhere

Теги: инвалид, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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