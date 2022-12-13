Мужчина силой отобрал кольцо у инвалида в Пулковском парке

Материальный ущерб составил 500 рублей.

Житель Приморского края силой отобрал кольцо у инвалида на территории Пулковского парка. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию днём 10 мая обратился 48-летний пострадавший, инвалид II группы. Он сообщил, что около часа дня на территории Пулковского парка неизвестный, применив силу, открыто похитил у него кольцо из металла. Материальный ущерб составил 500 рублей.

На территории Пулковского парка оперативно по подозрению в совершении данного преступления был задержан 39-летний житель Приморского края. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Подозреваемый уже несколько раз был судим за кражи.

Накануне на проспекте Науки пенсионерка лишилась своих накоплений, когда пошла в магазин.

Фото: Piter.tv