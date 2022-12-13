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На проспекте Науки пенсионерка лишилась своих накоплений, когда пошла в магазин
Сегодня, 8:24
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На проспекте Науки пенсионерка лишилась своих накоплений, когда пошла в магазин

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Пока она выбирала продукты, у нее украли 52 тыс. рублей.

В Калининском районе накануне, 10 мая, у пожилой женщины украли кошелек с деньгами. Инцидент произошел в супермаркете на проспекте Науки. 

По информации Piter.tv, пенсионерка заметила отсутствие денег, когда подошла к кассе. Она обратилась в полицию. По словам заявительницы, неизвестный незаметно вытащил кошелек, который лежал в пакете. 

Материальный ущерб составил 52 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге задержали двух пенсионеров по подозрению в убийстве семьи в 2001 году.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, пенсионерка, полиция, северный проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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