На проспекте Науки пенсионерка лишилась своих накоплений, когда пошла в магазин

Пока она выбирала продукты, у нее украли 52 тыс. рублей.

В Калининском районе накануне, 10 мая, у пожилой женщины украли кошелек с деньгами. Инцидент произошел в супермаркете на проспекте Науки.

По информации Piter.tv, пенсионерка заметила отсутствие денег, когда подошла к кассе. Она обратилась в полицию. По словам заявительницы, неизвестный незаметно вытащил кошелек, который лежал в пакете.

Материальный ущерб составил 52 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге задержали двух пенсионеров по подозрению в убийстве семьи в 2001 году.

Фото: Piter.tv