В Петербурге задержали двух пенсионеров по подозрению в убийстве семьи в 2001 году

После безвестного исчезновения семьи неустановленное лицо совершило покушение на завладение квартирой на Тамбасова, принадлежащей без вести пропавшим.

В Петербурге 10 мая задержали подозреваемых, которые могут быть причастны к исчезновению целой семьи в 2001 году. Подробности стали известны Piter.tv.

В ноябре 2001 года стало известно об исчезновении 53-летней В., проживающей на улице Тамбасова. Позднее было установлено, что 13 октября 2001 года свою квартиру на Тамбасова покинули В., её 53-летний муж В. и их 19-летний сын В. До настоящего времени их место нахождения неизвестно.

Вскоре после безвестного исчезновения семьи неустановленное лицо совершило покушение на завладение квартирой на Тамбасова, принадлежащей без вести пропавшим. В феврале 2002 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В мае уголовное дело было переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство).

В ходе работы по уголовному делу получена оперативная информация о причастности к совершению данного преступления 69-летнего В. и 73-летнего А. Подозреваемые 10 мая 2023 года были задержаны. Оба отрабатываются на причастность к совершению убийства семьи. Также устанавливается место нахождения трупов.

Недавно был задержан подозреваемый, который из-за долга убил и расчленил знакомого в Выборге.

Фото: Piter.tv