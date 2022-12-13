Задержан подозреваемый, который из-за долга убил и расчленил знакомого в Выборге

Убийство произошло в декабре 2022 года. Фрагменты тела были найдены в трех разных местах в Выборге в феврале, апреле и мае 2023 года.

В Выборге задержан подозреваемый, который убил и расчленил тело знакомого. Фрагменты тела с февраля находили в разных частях Выборга. Подробности стали известны Piter.tv.

Напомним, 16 февраля возле Аннинских укреплений Петровского моста в полиэтиленовом пакете была обнаружена человеческая нога. Затем 16 апреля у гаражей на Малой Батарейной горе была обнаружена ещё одна нога в пакете. А 1 мая на территории гаражного комплекса, между стеной гаража и железобетонным забором стадиона подросток обнаружил три полиэтиленовых пакета, внутри которых находилось расчлененное тело неустановленного мужчины в стадии гнилостных изменений, а также фрагменты одежды.

Ещё 16 февраля было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

При выполнении судебной экспертизы была установлена личность трупа неизвестного мужчины – это 41-летний Р., уроженец Туркменской ССР.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 27-летний житель Выборга. Он был изобличен в том, что в ночь с 3 на 4 декабря 2022 года, находясь в арендуемой квартире, после совместного распития спиртного, в ходе внезапно возникшего конфликта из-за денежного долга, он поварским ножом перерезал горло Р. Затем он расчленил тело и в пакетах разнес по разным районам Выборга, нож выбросил в мусорный контейнер во дворе. В ходе осмотра квартиры, под тумбочкой обнаружены обильные засохшие пятна крови.

Фото: Piter.tv