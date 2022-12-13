В Выборге около гаражей нашли 3 пакета с расчлененным телом мужчины

На пакеты наткнулся подросток.

В Выборге нашли несколько пакетов с расчлененными останками неизвестного мужчины. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию днём 1 мая обратилась сотрудница благотворительного фонда помощи детям. По её словам, 1 мая в 600 метрах от дома 8 по улице Путейской, на территории гаражного комплекса, между стеной гаража и железобетонным забором стадиона 16-летний подросток нашёл 3 полиэтиленовых пакета. Внутри пакетов находилось расчлененное тело неустановленного мужчины в стадии гнилостных изменений и фрагменты одежды.

Останки направлены в морг для установления причины смерти.

На прошлой неделе в поселке Пески на берегу Финского залива нашли труп лысой женщины.

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Фото: Piter.tv