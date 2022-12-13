В поселке Пески на берегу Финского залива нашли труп лысой женщины

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В поселке Пески на берегу Финского залива обнаружили труп неизвестной женщины. Об этом стало известно Piter.tv.

Сообщение о страшной находке поступило в полицию 26 апреля в 10:20. Правоохранителями на берегу Финского залива в поселке Пески был обнаружен труп женщины (стройная, рост 165-170 см, лысая, одета в серую футболку, чёрную кофту, серые спортивные штаны, особых примет нет), без внешних признаков насильственной смерти.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Также в Ленобласти около озера нашли труп мужчины без головы.

Фото: Piter.tv