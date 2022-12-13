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В Ленобласти около озера нашли труп мужчины без головы
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В Ленобласти около озера нашли труп мужчины без головы

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Опознан как 74-летний пенсионер, который без вести пропал 19 июня 2022 года.

В Бокситогорском районе Ленобласти нашли тело пенсионера, который пропал без вести в июне 2022 года. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 25 апреля в полицию обратился очевидец, который сообщил, что около озера Софино в поселке Ефимовский он обнаружил труп человека.

Правоохранителями обнаружен труп мужчины с гнилостными изменениями, без головы, с посмертными повреждениями шеи от зубов животных. Опознан как 74-летний пенсионер, который без вести пропал 19 июня 2022 года.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в поселке Шапки около мусорных баков прохожие наткнулись на труп мужчины.

Фото: Piter.tv

Теги: пенсионер, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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