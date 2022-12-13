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В поселке Шапки около мусорных баков прохожие наткнулись на труп мужчины
Сегодня, 11:49
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В поселке Шапки около мусорных баков прохожие наткнулись на труп мужчины

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Правоохранители задержали двух подозреваемых.

В субботу, 22 апреля, в Тосненском районе Ленобласти местные жители нашли тело мужчины. Они наткнулись на труп около мусорных баков в деревне Шапки на улице Нины Куковеровой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На место случившегося прибыли сотрудники полиции. Они выяснили, что труп принадлежит 60-летнему мужчине. На его теле они заметили синяки и гематомы.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Правоохранители задержали двух подозреваемых, которые живут около дома, где нашли мертвого жителя. 52-летних злоумышленников доставили в участок. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: на Ковалевской 25-летнего мужчину избил хулиган.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, полиция, труп, шапки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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