В поселке Шапки около мусорных баков прохожие наткнулись на труп мужчины

Правоохранители задержали двух подозреваемых.

В субботу, 22 апреля, в Тосненском районе Ленобласти местные жители нашли тело мужчины. Они наткнулись на труп около мусорных баков в деревне Шапки на улице Нины Куковеровой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На место случившегося прибыли сотрудники полиции. Они выяснили, что труп принадлежит 60-летнему мужчине. На его теле они заметили синяки и гематомы.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители задержали двух подозреваемых, которые живут около дома, где нашли мертвого жителя. 52-летних злоумышленников доставили в участок. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: Piter.tv