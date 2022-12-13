На Ковалевской 25-летнего мужчину избил хулиган

Пострадавший смог добраться до дома и там вызвал скорую помощь.

Накануне, 22 апреля, на молодого петербуржца напал хулиган. Злоумышленник накинулся с кулаками горожанина. В результате случившегося пострадавший попал в больницу № 17.

По информации Piter.tv, у пациента диагностировали закрытую черепно-мозовую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, подкожную гематому скуловой области, ссадину лба. Сейчас 25-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители устанавливают личность хулигана. Известно, что инцидент произошел на Ковалевской улице у дома № 26 в пять утра. Пострадавший смог добраться до дома и там вызвал скорую помощь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv