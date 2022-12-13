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На Ковалевской 25-летнего мужчину избил хулиган
Сегодня, 11:28
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На Ковалевской 25-летнего мужчину избил хулиган

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Пострадавший смог добраться до дома и там вызвал скорую помощь.

Накануне, 22 апреля, на молодого петербуржца напал хулиган. Злоумышленник накинулся с кулаками горожанина. В результате случившегося пострадавший попал в больницу № 17.

По информации Piter.tv, у пациента диагностировали закрытую черепно-мозовую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, подкожную гематому скуловой области, ссадину лба. Сейчас 25-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. 

Правоохранители устанавливают личность хулигана. Известно, что инцидент произошел на Ковалевской улице у дома № 26 в пять утра. Пострадавший смог добраться до дома и там вызвал скорую помощь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: псы-вандалы погрызли машину на "Звездной".

Фото: Piter.tv

Теги: ковалевская улица, нападение, полиция, хулиган
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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