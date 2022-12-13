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Псы-вандалы погрызли машину на "Звездной"

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Животные порвали шины и украли номерной знак.

Псы-вандалы накинулись на автомобиль на юге Петербурга. Собаки погрызли машину в районе станции метро "Звездная". Об этом сообщили в tg-канале "1703".

Животные начали грызть отечественную легковушку "Лада". По словам автора поста, несчастный автомобиль как будто вкусным намазали, что собаки никак не хотели от нее отойти.

Псы покусали кузов и колеса, подрали брызговики, а потом  оторвали номерной знак.

Ранее на Piter.tv: на Московском шоссе спустя 5 часов потушили деревянные паллеты.

Видео: Телеграм / 1703

Теги: вандалы, звездная, полиция, собаки погрызли машину
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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