Псы-вандалы погрызли машину на "Звездной"

Животные порвали шины и украли номерной знак.

Псы-вандалы накинулись на автомобиль на юге Петербурга. Собаки погрызли машину в районе станции метро "Звездная". Об этом сообщили в tg-канале "1703".

Животные начали грызть отечественную легковушку "Лада". По словам автора поста, несчастный автомобиль как будто вкусным намазали, что собаки никак не хотели от нее отойти.

Псы покусали кузов и колеса, подрали брызговики, а потом оторвали номерной знак.

Ранее на Piter.tv: на Московском шоссе спустя 5 часов потушили деревянные паллеты.

Видео: Телеграм / 1703