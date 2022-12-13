На Московском шоссе спустя 5 часов потушили деревянные паллеты

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня утром, 23 апреля, в Пушкинском районе произошел большой пожар. Спасатели более пять часов тушили деревянные паллеты на Московском шоссе, 241. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 05:08. С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

В 07:31 пожар был локализован. В 10:30 пламя ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv