На Московском шоссе спустя 5 часов потушили деревянные паллеты

Сегодня утром, 23 апреля, в Пушкинском районе произошел большой пожар. Спасатели более пять часов тушили деревянные паллеты на Московском шоссе, 241. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 05:08. С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.
В 07:31 пожар был локализован. В 10:30 пламя ликвидировали.
Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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