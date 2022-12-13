На Московском шоссе пожарные два часа тушили деревянные паллеты

Огонь распространился по площади 200 "квадратов".

Сегодня утром, 23 апреля, в Пушкинском районе произошел серьезный пожар. 15 спасателей и три спецмашины два часа боролись с огнем на Московском шоссе, 241. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На открытой территории происходило горение деревянных паллетов на общей площади 200 кв. метров. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 05:08. Объект потушили к 07:31.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в бизнес-центре на улице Швецова произошел большой пожар.

Фото: Pxhere

