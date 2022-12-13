В бизнес-центре на улице Швецова произошел большой пожар

Сегодня, 23 апреля, в Кировском районе полыхал бизнес-центр. Пожар произошел на улице Швецова, 41. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Пламя охватило одно из помещений офисного здания в 5:40 утра. Огонь распространился по площади 20 "квадратов".
Пожар тушили 15 спасателей и три спецмашины. Они справились к 06:37.
Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина возгорания.
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Фото: Pxhere
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