В Шушарах родители нашли мертвой свою новорожденную девочку

На теле малыша следов насильственной смерти не заметили.

Ранним утром в субботу, 22 апреля, у молодых родителей из Шушар умерла маленькая дочь. Полуторамесячная малышка перестала дышать.

По информации "Невских Новостей", ребенок скончался в своей кроватке. Инцидент произошел в квартире на Московском проспекте.

Родители младенца – молодая пара: маме девочке всего 18 лет, а отцу 19 лет. На место случившегося приехали полицейские и медики. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

Добавим, что на теле малыша следов насильственной смерти не заметили.

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Фото: Pxhere