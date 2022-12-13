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В Шушарах родители нашли мертвой свою новорожденную девочку
Сегодня, 20:36
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В Шушарах родители нашли мертвой свою новорожденную девочку

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На теле малыша следов насильственной смерти не заметили.

Ранним утром в субботу, 22 апреля, у молодых родителей из Шушар умерла маленькая дочь. Полуторамесячная малышка перестала дышать. 

По информации "Невских Новостей", ребенок скончался в своей кроватке. Инцидент произошел в квартире на Московском проспекте.

Родители младенца – молодая пара: маме девочке всего 18 лет, а отцу 19 лет. На место случившегося приехали полицейские и медики. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

Добавим, что на теле малыша следов насильственной смерти не заметили.

Ранее на Piter.tv: на Малой Балканской в ДТП пострадала 8-летняя девочка.

Фото: Pxhere

Теги: московский проспект, полиция, умер младенец, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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